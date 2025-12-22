‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena | Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole
Dopo quelle comparse a Roma, Lucca e in altre città italiane, una nuova 'lista stupri' è stata trovata nei bagni di un istituto tecnico a Modena, il Fermi. Un elenco di nomi di studentesse associati a violenza sessuale. La Cgil: "Fatto gravissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lista stupri, sit-in al liceo Giulio Cesare: “Vogliamo scuole sicure ed educazione sessuo-affettiva”
Leggi anche: Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È un meccanismo di emulazione»
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Liceo Giulio Cesare occupato | dopo la ‘lista stupri’ arriva la protesta degli studenti.
Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È un meccanismo di emulazione» x.com
Liceo Giulio Cesare Roma: nuova lista stupri annulla viaggi. Il link all'articolo nel primo commento >>> - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.