‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena | Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole
Dopo quelle comparse a Roma, Lucca e in altre città italiane, una nuova 'lista stupri' è stata trovata nei bagni di un istituto tecnico a Modena, il Fermi. Un elenco di nomi di studentesse associati a violenza sessuale. La Cgil: "Fatto gravissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: ‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena: “Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole”
Leggi anche: Lista stupri, sit-in al liceo Giulio Cesare: “Vogliamo scuole sicure ed educazione sessuo-affettiva”
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Liceo Giulio Cesare occupato | dopo la ‘lista stupri’ arriva la protesta degli studenti.
Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È un meccanismo di emulazione» x.com
Liceo Giulio Cesare Roma: nuova lista stupri annulla viaggi. Il link all'articolo nel primo commento >>> - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.