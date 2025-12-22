‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena | Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quelle comparse a Roma, Lucca e in altre città italiane, una nuova 'lista stupri' è stata trovata nei bagni di un istituto tecnico a Modena, il Fermi. Un elenco di nomi di studentesse associati a violenza sessuale. La Cgil: "Fatto gravissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: ‘Lista stupri’ nei bagni di un istituto tecnico a Modena: “Serve educazione sessuo-affettiva nelle scuole”

Leggi anche: Lista stupri, sit-in al liceo Giulio Cesare: “Vogliamo scuole sicure ed educazione sessuo-affettiva”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Liceo Giulio Cesare occupato | dopo la ‘lista stupri’ arriva la protesta degli studenti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.