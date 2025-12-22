‘Lista stupri’ in una scuola a Modena | la condanna del Comune

Sui muri di un bagno di una scuola di Modena, l’Istituto tecnico Fermi che ha sede in via Luosi, nelle ultime ore è comparsa una “lista degli stupri”, cioè un elenco in cui comparirebbero i nomi di donne (studentesse e docenti), indicate come destinatarie di violenza sessuale. Fatti simili sono accaduti, nei giorni scorsi, anche in alcuni licei di Roma. “ Quello che è accaduto all’Istituto Fermi è grave e desta preoccupazione – ha dichiarato l’assessora alle Politiche educative del Comune di Modena, Federica Venturelli, intervenendo a proposito dell’episodio -. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo solidarietà a studentesse, studenti e a tutto il personale scolastico, in particolare alle ragazze coinvolte, che non sono sole e hanno le istituzioni dalla loro parte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: 'Lista stupri' nei bagni di una scuola di Modena: sui muri nomi di studentesse e prof. "Un fatto gravissimo"

Leggi anche: Scritte nei bagni, anche a Modena compare una "lista degli stupri"

