Tempo di lettura: < 1 minuto È Fulvio Bonavitacola il nome proposto come assessore per la Giunta della Campania da Vincenzo De Luca al suo successore Roberto Fico. Lo apprende l’ANSA dopo l’incontro di oggi tra l’ex presidente della Camera con Luca Cascone e Ciro Oliviero, i consiglieri regionali eletti nella lista del presidente uscente “A testa alta”. Fico ha preso nota della proposta nell’incontro che è durato poco meno di mezz’ora. Bonavitacola è vicepresidente uscente della Regione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lista De Luca incontra Fico e propone assessore Bonavitacola

Leggi anche: Giunta regionale Fico, Bonavitacola non entra. A De Luca la proposta: indica una donna assessore

Leggi anche: Guerra Fico-De Luca: un solo assessore in giunta e no al vicepresidente indicato dall’ex governatore

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La giunta regionale di Fico è un gioco a incastri: oggi gli incontri coi partiti, un mese dopo le Elezioni in Campania; DE LUCA RIUNISCE A SALERNO I CONSIGLIERI DI A TESTA ALTA: IL PRESSING SU FICO; Regione, Roberto Fico incontra i dirigenti: e ora lavora al suo staff; PROVINCIALI 2026. LISTA A TESTA ALTA: ECCO TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERI.

Schlein incontra De Luca: si sblocca la candidatura di Fico in Campania - Lui rimuove il veto sul prossimo candidato per le regionali ma ribadisce l'intenzione di presentare una sua lista. ilfoglio.it

Regionali Campania, De Luca incontra Schlein e apre su Fico candidato - Un faccia a faccia riservato senza nessun altro presente. ilmattino.it

La lista ispirata dall'ex governatore Vincenzo De Luca a gennaio si trasforma in forza politica #Napoli - facebook.com facebook