Le festività natalizie sono la buona occasione per gustare qualche specialità locale. Per questo oggi vi suggeriamo la ricetta del liquore perfetto da sorseggiare durante il Natale, non è un digestivo ma una vera coccola in perfetto abbinamento con i dolci tradizionali del periodo: sulle tavole. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Liquore al cioccolato: la coccola perfetta per chiudere i pasti natalizi

Leggi anche: I pigiami natalizi più cool (e divertenti) di queste feste sono il capo coccola da sfoggiare ora e con tutta la famiglia

Leggi anche: Rincari natalizi: cacao in caduta libera, ma prezzi del cioccolato sempre più alti. Ecco i motivi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Liquore al cioccolato - Il liquore al cioccolato è un liquore fatto in casa Denso e Cremoso (senza Panna), preparato con pochi e semplici Ingredienti: Cioccolato fondente, Cacao amaro, Alcol, Acqua e Zucchero. msn.com