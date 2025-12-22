NEL CALL CENTER più automatizzato del mondo, quello che fa la differenza non è il software. È la voce dall’altra parte della linea. Vale anche negli uffici commerciali iper-digitalizzati, dove dashboard e algoritmi misurano tutto ma non spiegano perché le persone restano, o se ne vanno. Dopo un decennio dominato dal linguaggio della tecnologia – automazione, piattaforme, intelligenza artificiale – il lavoro torna a parlare di relazioni. E di benessere. Nel 2026, la vera frontiera competitiva non sarà l’ennesimo strumento digitale, ma la capacità delle aziende di formare professionisti in grado di integrare visione, metodo e intelligenza relazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’intelligenza relazionale per stare bene al lavoro

Leggi anche: Festival Nazionale dell'Economia Civile, presentata la ricerca nazionale “Democrazia Aumentata. AI, Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso”

Leggi anche: Sport in carcere: al penitenziario di Perugia un progetto per "allenarsi a stare bene"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’intelligenza relazionale per stare bene al lavoro - NEL CALL CENTER più automatizzato del mondo, quello che fa la differenza non è il software. msn.com