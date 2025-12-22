L' Inps gli sospende il reddito di inclusione lui minaccia di suicidarsi

22 dic 2025

L'Inps ha sospeso il reddito di inclusione di un individuo, lasciandolo senza sostegno economico. La situazione ha causato grande disagio e preoccupazione, portandolo a minacciare di togliersi la vita. È importante intervenire tempestivamente per offrire supporto e trovare una soluzione adeguata, considerando la delicatezza del momento.

Minaccia di suicidarsi perché l'Inps gli ha sospeso il reddito di inclusione, unica fonte di reddito. La storia di un uomo che vive nel trevigiano alla fine è terminata positivamente con l'assegno che l'Inps ha ripristinato, ma avrebbe potuto avere un epilogo drammatico se non fosse intervenuta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

