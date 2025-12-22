Linate sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti illegali e potenzialmente pericolosi

Linate ha sequestrato 6,5 tonnellate di alimenti illegali e potenzialmente pericolosi nell’ambito di controlli effettuati negli ultimi sei mesi. I controlli si sono concentrati sui bagagli dei passeggeri provenienti da Africa e Sudamerica, dove sono stati trovati carne, frutta e prodotti lattiero-caseari vietati dall’Unione Europea. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

