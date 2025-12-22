Linate sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti illegali e potenzialmente pericolosi
Linate ha sequestrato 6,5 tonnellate di alimenti illegali e potenzialmente pericolosi nell’ambito di controlli effettuati negli ultimi sei mesi. I controlli si sono concentrati sui bagagli dei passeggeri provenienti da Africa e Sudamerica, dove sono stati trovati carne, frutta e prodotti lattiero-caseari vietati dall’Unione Europea. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.
Il bilancio di sei mesi di controlli nell’aeroporto milanese. Nei bagagli dei passeggeri, in particolare da Africa e Sudamerica, carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l'importazione nell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Cibi illegali e potenzialmente pericolosi per la salute: sequestrate a Linate 6,5 tonnellate di alimenti
Leggi anche: Pesca abusiva, sequestrate reti illegali e attrezzi pericolosi
Maxi sequestro a Linate: fermato un passeggero con 20mila carte collezionabili rare, valore oltre 90mila euro. Sanzione superiore a 22mila euro. https://www.everyeye.it/notizie/linate-sequestrate-20mila-carte-pokemon-one-piece-valore-90mila-euro-84793 - facebook.com facebook
Sequestrate a #linate 20mila carte #pokémon e #onepiece: il bottino, per un valore commerciale superiore a 90mila euro, è stato ritrovato nei bagagli di un passeggero proveniente da #tokyo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.