Linate sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti illegali e potenzialmente pericolosi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Linate ha sequestrato 6,5 tonnellate di alimenti illegali e potenzialmente pericolosi nell’ambito di controlli effettuati negli ultimi sei mesi. I controlli si sono concentrati sui bagagli dei passeggeri provenienti da Africa e Sudamerica, dove sono stati trovati carne, frutta e prodotti lattiero-caseari vietati dall’Unione Europea. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

Il bilancio di sei mesi di controlli nell’aeroporto milanese. Nei bagagli dei passeggeri, in particolare da Africa e Sudamerica, carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l'importazione nell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

