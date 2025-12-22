L’importanza della preparazione per un successo formativo | il ruolo dell’insegnante e il rapporto con i genitori Lettera

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da Alessia Rivelli - Volevo condividere la mia esperienza come professoressa nell’Area Pedagogica speciale e gestione inclusiva dei gruppi classe al TFA, che mi ha fatto scoprire quanto sia fondamentale fornire ai futuri insegnanti gli strumenti necessari per poter accompagnare con successo i ragazzi nel loro percorso formativo e orientativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: “Rendere obbligatoria la frequenza della scuola dell’infanzia”. Lettera di un’insegnante

Leggi anche: Da lavorare per gli studenti a lavorare con i colleghi: la maturità professionale dell’insegnante. Lettera

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.