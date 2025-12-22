L’IFFHS | Conte è il sesto miglior allenatore del 2025

Antonio Conte entra subito in scena nel verdetto dell’Iffhs (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), che ha pubblicato la classifica dei dieci migliori allenatori del mondo stilata da una giuria internazionale di esperti provenienti da diversi Paesi. In vetta, senza sorprese, c’è Luis Enrique: il tecnico del Psg ha dominato le preferenze dopo aver conquistato sei trofei nel solo 2025, ottenendo così la seconda affermazione personale dopo quella del 2015. La graduatoria celebra anche il calcio italiano, con tre allenatori attualmente protagonisti in Serie A e un volto ben noto agli appassionati, passato da Parma e oggi alla guida di un top club di Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

