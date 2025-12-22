Lieve scossa di terremoto nell’Alto Garda magnitudo 2.1

Nel pomeriggio di domenica 21 dicembre, l’Alto Garda è stato interessato da una lieve scossa di terremoto, con una magnitudo di 2.1. L’evento sismico è stato percepito in alcune zone, senza causare danni o situazioni di emergenza. Si tratta di un episodio di modesta entità, comune in quest’area, e monitorato dalle autorità competenti per eventuali sviluppi.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di domenica 21 dicembre nella zona dell'Alto Garda. Il sisma, di magnitudo 2.1, ha avuto come epicentro il territorio comunale di Mori ed è stato rilevato dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore.

Scossa di terremoto in Trentino, avvertita anche in alcune zone del Veronese - Una lieve scossa di terremoto in Trentino è stata avvertita oggi, domenica 21, anche in alcune zone della provincia di Verona. veronaoggi.it

Terremoto oggi a Messina, due scosse da 2.1 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: diversi eventi anche a Perugia - 1 di magnitudo: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV ... ilsussidiario.net

Lieve scossa di terremoto .... Terremoto Mar Ionio Meridionale (MARE), Magnitudo ML 4.0, 15 dicembre 2025 ore 10:11:22 (Fuso Orario Italia) » INGV Osservatorio Nazionale Terremoti - facebook.com facebook

