Licina Juve | nuovo colpo ‘alla Yildiz’ per i bianconeri? La dirigenza fiuta l’occasione ma occhio al doppio ostacolo dall’Italia Ultimissime

La Juventus sta valutando un possibile acquisto a parametro zero di Licina Juve, considerando le opportunità di rafforzamento. Tuttavia, la situazione presenta alcuni ostacoli provenienti dall’Italia che richiedono attenzione. La decisione finale dipenderà dall’analisi di questi fattori e dall’evolversi delle trattative.

Licina Juve: la dirigenza fiuta il colpo a parametro zero, ma occhio al doppio ostacolo dall’Italia. Ultimissime. Mentre la prima squadra si gode la vittoria sulla Roma e la rincorsa alla zona Champions, gli uomini mercato della Juventus lavorano a fari spenti per assicurarsi il futuro. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Calciomercato.com, il club bianconero ha messo nel mirino uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico tedesco: Adin Licina. Il trequartista ed esterno offensivo tedesco, classe 2007, è considerato un gioiello del settore giovanile del Bayern Monaco. Dotato di tecnica sopraffina, visione di gioco e un mancino educato, Licina sta vivendo un momento cruciale della sua giovane carriera: il suo contratto con il club bavarese scadrà al termine della stagione attuale e, stando ai rumors, le possibilità di rinnovo sono ormai ridotte al lumicino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

