“Ancora non si riesce a capire quale sia il testo definitivo di questa manovra. Hanno litigato su tutto, tra un emendamento e l’altro. È vero che tutte le leggi finanziarie sono sempre state accompagnate da una certa confusione, ma partire due mesi fa e arrivare a poche ore da Capodanno e soprattutto poi con dei ministri che sono stati sfiduciati dal proprio partito, questo l’Italia non lo aveva ancora visto. Inoltre sarà difficilissima a toccare la manovra. Noi ci proveremo, ma Giorgetti ha già detto che comunque sempre dentro i 18 miliardi. Però dobbiamo ricordare che quest’anno abbiamo speso 45 miliardi in sistemi d’arma per far contenta la Nato e Donald Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Licheri (M5s) attacca la maggioranza: “Manovra? Hanno litigato su tutto, ci sono ministri sfiduciati dai loro stessi partiti”

Leggi anche: Manovra, in arrivo gli emendamenti segnalati dai partiti. Maggioranza per lo stop all’aumento dell’aliquota su plusvalenze cripto

Leggi anche: Spalletti a Sky: «Con la vittoria si mettono a posto tante cose ma io non sono contento e i ragazzi nemmeno di loro stessi. Ci sono stati momenti imbarazzanti, poi ci siamo sciolti»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mo: S.Licheri (M5S), 'contro Albanese attacco inaccettabile' - "Strega, così è stata definita Francesca Albanese dal appresentante permanente di Israele all'Onu, Danny Danon, dopo aver presentato il suo quarto rapporto sulle complicità ... iltempo.it

M5S: “Nuovo attacco maggioranza a diritto aborto” - “La maggioranza non si smentisce mai e anche nel decreto sul Pnrr riesce a inserire un attacco al diritto all’aborto. quotidianosanita.it

Vertice di maggioranza con Todde per placare tensioni Pd-M5s - Un vertice per trovare la quadra e sopire i nervosismi interni, quello della maggioranza di centrosinistra alla guida della Regione, convocato questa mattina a Villa Devoto dalla presidente Alessandra ... ansa.it

Il governo Meloni prometteva abolizione della Fornero e aumento della pensione minima. Oggi tradisce le promesse e attacca chi ha studiato, riducendo il valore del riscatto degli anni universitari per la pensione anticipata. Per i giovani, già penalizzati da prec - facebook.com facebook