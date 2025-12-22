L’ho liberata all’ultimo dal morso dei rottweiler | cani assaltano bimba così un finanziere la salva

Cascina (Pisa), 22 dicembre 2025 – Ha salvato una bambina dalle grinfie di tre rottweiler. A evitare il peggio il passaggio casuale del brigadiere Daniele Vitullo, un militare in servizio al comando della guardia di finanza di Pisa. Se non si fosse accorto di quanto stava accadendo e non avesse colto l’attimo giusto per afferrare la bambina e metterla al sicuro, l’aggressione di tre rottweiler poteva trasformarsi in tragedia. Il finanziere era libero dal servizio e stava passando a Cascina, nel Pisano, quando ha visto i tre esemplari di grossa taglia sulla carreggiata mentre accerchiavano e aggredivano una ragazzina di 11 anni in prossimità della fermata di uno scuolabus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

