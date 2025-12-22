L’ex star di Nickelodeon Tylor Chase oggi è un senzatetto | il video è virale sui social La madre | I soldi non lo aiuterebbero perché non sa gestirli

Sui social è diventato virale un video che mostra Tylor Chase, ex star di Nickelodeon, in condizioni di evidente trascuratezza. La madre ha commentato che i soldi non sarebbero di aiuto, poiché lui non sa come gestirli. La vicenda solleva riflessioni sulle difficoltà che possono affrontare anche personaggi pubblici una volta conclusa la carriera nel mondo dello spettacolo.

Sui social è virale un video in cui compare l’ex star di Nickelodeon Tylor Chase in condizioni trasandate. Nei primi anni 2000 Chase interpretava il personaggio di Martin Qwerly nel programma tv “ Ned scuola di sopravvivenza”. Le condizioni in cui vive preoccupano i fan. Il video, comparso per la prima volta su Tiktok a settembre e tornato virale in queste ore, mostra il 36enne con un aspetto visibilmente trasandato. Da tempo Chase vive da senzatetto per le strade di Riverside, in California. Dopo la pubblicazione delle immagini, i fan hanno aperto una raccolta fondi sul sito GoFundMe per aiutare l’attore a raccogliere vestiti e ben di prima necessità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

