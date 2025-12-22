L' ex première dame annuncia la fine del trattamento ormonale contro il cancro | Grata alla scienza nonostante gli effetti aggressivi Ecco come funziona la cura post-tumore e perché è vitale

L'ex première dame ha annunciato la sospensione del trattamento ormonale contro il cancro, esprimendo gratitudine per i progressi della scienza nonostante gli effetti collaterali. La cura post-tumore rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di guarigione, offrendo nuove opportunità di vita alle pazienti. Un traguardo che è un sospiro di sollievo e, insieme, un messaggio di speranza per migliaia di donne.

U n traguardo che è un sospiro di sollievo e, insieme, un messaggio di speranza per migliaia di donne. Carla Bruni ha annunciato la fine della terapia ormonale, un percorso durato cinque anni e iniziato subito dopo la diagnosi di cancro al seno ricevuta alla fine del 2019. La cantante e modella ha scelto di condividere questo traguardo non solo per celebrare la propria guarigione, ma per ricordare quanto la ricerca scientifica sia stata determinante nel suo percorso. Ma cos’è esattamente la terapia ormonale alla quale si è sottoposta? E quali sono gli effetti collaterali? Carla Bruni carriera, amori, musica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

