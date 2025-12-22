L’ex moglie di Bezos ha donato 7 miliardi nel 2025 chi è MacKenzie Scott
La fine dell’anno si avvicina e sono in molti a fare i conti sulle azioni intraprese, i rimpianti, le conquiste e i fallimenti del 2025. Non perde quest’occasione nemmeno MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos e terza donna più ricca al mondo. Scrittrice, filantropa e non da meno co-fondatrice di Amazon, con una missione: investire e donare sull’educazione. Così, a fine 2025, MacKenzie Scott si fa i conti in tasca: è ancora miliardaria, ma ha donato la bellezza di 7,1 miliardi di dollari in cause benefiche. Dal 2019, cioè dal momento del divorzio storico tra lei e Bezos, la donna ha donato quasi 30 miliardi di dollari in progetti sociali dal forte impatto positivo, dall’educazione all’edilizia sociale, dall’inclusione al contrasto delle discriminazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Nel 2025, MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, ha donato più di 7 miliardi di dollari
Leggi anche: Perché MacKenzie Scott ha venduto il 42% delle sue azioni Amazon? La scelta dell’ex lady Bezos
Nel 2025 MacKenzie Scott l’ex moglie di Jeff Bezos ha donato più di 7 miliardi di dollari.
L’ex moglie di Bezos ha donato 7 miliardi nel 2025, chi è MacKenzie Scott - MacKenzie Scott ha donato 7,1 miliardi di dollari nel 2025. quifinanza.it
Nel 2025, MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, ha donato più di 7 miliardi di dollari - La scrittrice americana ha annunciato l’ammontare eccezionale che ha versato, nel corso del 2025, ad associazioni e istituzioni ... vanityfair.it
L’ex moglie di Jeff Bezos vende metà delle sue azioni Amazon e incassa 13 miliardi di dollari - Secondo le stime di Bloomberg, nell’ultimo anno la donna ha venduto o donato il 42% delle proprie azioni Amazon, pari a 58 milioni di titoli, per un valore di circa 12,6 miliardi di dollari. milanofinanza.it
I segreti della First Lady, moglie di Donald Trump, nel biopic in uscita il 30 gennaio. Il documentario racconta la vigilia della rielezione del presidente degli Stati Uniti Leggi l'articolo #JeffBezos - facebook.com facebook
Uscirà il 30 gennaio nei cinema americani «Melania», la storia dei 20 giorni che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca vista con gli occhi della moglie. Il trailer del biopic è stato postato oggi dalla stessa first lady sui suoi canali social. «R x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.