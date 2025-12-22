L’ex moglie di Bezos ha donato 7 miliardi nel 2025 chi è MacKenzie Scott

La fine dell’anno si avvicina e sono in molti a fare i conti sulle azioni intraprese, i rimpianti, le conquiste e i fallimenti del 2025. Non perde quest’occasione nemmeno MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos e terza donna più ricca al mondo. Scrittrice, filantropa e non da meno co-fondatrice di Amazon, con una missione: investire e donare sull’educazione. Così, a fine 2025, MacKenzie Scott si fa i conti in tasca: è ancora miliardaria, ma ha donato la bellezza di 7,1 miliardi di dollari in cause benefiche. Dal 2019, cioè dal momento del divorzio storico tra lei e Bezos, la donna ha donato quasi 30 miliardi di dollari in progetti sociali dal forte impatto positivo, dall’educazione all’edilizia sociale, dall’inclusione al contrasto delle discriminazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

