Lettini abbronzanti come cabine fumatori o palazzi di amianto Chi usa lampade solari ha un accumulo di mutazioni genetiche diffuse paragonabile a quello degli anziani – Il nuovo studio

La tintarella, anche in pieno inverno, continua a sedurre. Eppure da anni la scienza mette in guardia: i lettini abbronzanti non sono un'alternativa innocua al sole, ma una fonte concentrata di radiazioni ultraviolette. Già classificati come cancerogeni certi (classe 1) dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, sono stati associati a un aumento significativo del rischio di melanoma e di altri tumori cutanei, soprattutto se usati in giovane età o con regolarità. Ora un nuovo studio rilancia l'allarme: nelle persone che ricorrono ai solarium, la pelle mostra un accumulo di mutazioni genetiche diffuse, paragonabile a quello di soggetti molto più anziani, segno di un danno biologico profondo che va ben oltre l'invecchiamento precoce.

Lampade e lettini abbronzanti dopo l'estate: i possibili rischi per la pelle e la salute - Del resto un colorito come appena tornata da una vacanza al mare è sinonimo di benessere, in tutti i sensi. vanityfair.it

I lettini abbronzanti invecchiano la pelle in modo rapido e aggressivo. Chi li usa potrebbe accumulare un numero di mutazioni genetiche dannose anche più alto rispetto a quello di una persona con il doppio degli anni, e triplicare il rischio melanoma @UCSF x.com

