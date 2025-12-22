' Let’s Twist Again' al Comunale arrivano i funambolici Black Blues Brothers
Martedì 23 alle 20.30, il Teatro Comunale celebra l’antivigilia di Natale con lo show dei Black Blues Brothers (nella foto) dal titolo 'Let’s Twist Again'. Cinque acrobati reduci da un tour mondiale che li ha visti esibirsi per più di 650 mila spettatori, tra i quali il compianto Papa Francesco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
