' Let’s Twist Again' al Comunale arrivano i funambolici Black Blues Brothers

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 23 alle 20.30, il Teatro Comunale celebra l’antivigilia di Natale con lo show dei Black Blues Brothers (nella foto) dal titolo 'Let’s Twist Again'. Cinque acrobati reduci da un tour mondiale che li ha visti esibirsi per più di 650 mila spettatori, tra i quali il compianto Papa Francesco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: The Black Blues Brothers, Natale gratis a teatro

Leggi anche: Steve Cropper: morto il grande chitarrista e compositore blues, anima dei Blues Brothers

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.