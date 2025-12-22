Tifoso, direttore sportivo. e consigliere comunale. È la sera del 10 dicembre, la Juventus deve affrontare il Pafos per la sesta giornata della fase campionato di Champions League. In contemporanea, a San Giuliano Milanese, comune di 40mila abitanti poco fuori Milano, è in corso un’altra partita: il Consiglio comunale, alla presenza della giunta di centrodestra guidata dal sindaco Marco Segala, è riunito per l’approvazione del bilancio previsionale 2026-2028. La Champions e il bilancio, due importanti appuntamenti ai quali il consigliere Vito Cera (Fdi) ha deciso di partecipare dalla tribuna dello Juventus Stadium di Torino, collegandosi da remoto alla seduta del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’esponente di Fdi partecipa al Consiglio comunale collegandosi dallo stadio. Ed esulta al gol della Juve

