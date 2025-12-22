L’esplosione l’allarme in ritardo il caos | così il razzo di Musk ha messo in pericolo 450 passeggeri in volo
Il 16 gennaio, il lancio di «Starship» di Elon Musk si è concluso con la sua disintegrazione, causando la caduta di numerosi detriti su un'area trafficata da numerosi voli. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle operazioni spaziali e sui rischi per i passeggeri e le persone a terra. È importante analizzare attentamente quanto accaduto per evitare futuri incidenti di questo tipo.
Il 16 gennaio «Starship» si è disintegrato dopo il lancio. Migliaia di detriti sono caduti in un’area piena di jet in volo. Tre di loro hanno dichiarato «Mayday». Cosa dicono i documenti della Faa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: SpaceX: così l’esplosione di un razzo di Elon Musk ha messo in pericolo 450 persone
Leggi anche: Wsj, razzo Space X: la scorsa esplosione avrebbe messo in pericolo 3 aerei civili
Finti tecnici e petardi per simulare un’esplosione: cresce l’allarme in paese. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.