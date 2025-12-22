L’esplosione l’allarme in ritardo il caos | così il razzo di Musk ha messo in pericolo 450 passeggeri in volo

Il 16 gennaio, il lancio di «Starship» di Elon Musk si è concluso con la sua disintegrazione, causando la caduta di numerosi detriti su un'area trafficata da numerosi voli. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle operazioni spaziali e sui rischi per i passeggeri e le persone a terra. È importante analizzare attentamente quanto accaduto per evitare futuri incidenti di questo tipo.

