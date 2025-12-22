L’esplosione di un razzo di Space X ha messo a rischio la vita di 450 persone in volo
L’episodio risale al 16 gennaio 2025: un aereo della JetBlue era in rotta verso Porto Rico quando i piloti hanno ricevuto una comunicazione dalla torre di controllo che stavano per attraversare una zona pericolosa. Il rischio, quella sera di gennaio, era rappresentato da un razzo di Space X – compagnia aerospaziale di cui Elon Musk è fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico – che era esploso pochi minuti dopo il decollo. A bordo, in tutto, c’erano 450 persone. A rivelarlo è il Wall Street Journal. “Se volete andare a San Juan – aveva avvertito un controllore – lo farete a vostro rischio e pericolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
