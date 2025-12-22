L' Eredità rivolta sui titoli di coda | Chiudi il becco lo sappiamo

Durante una puntata de L'Eredità, Marco ha vinto 50mila euro alla Ghigliottina. Il suo successo ha suscitato numerosi commenti positivi sui social, in particolare su X, dove gli spettatori seguono e commentano le puntate in tempo reale. L’episodio ha attirato l’attenzione per l’alta cifra vinta e il coinvolgimento del pubblico nel dibattito online.

Vince 50mila euro alla Ghigliottina, Marco, e per una volta il campione de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, fa incetta di complimenti su X, dove i telespettatori sono soliti seguire e commentare ogni sera le puntate in tempo reale. Meno teneri invece i giudizi nei confronti del padrone di casa. Approdato al gioco finale dopo aver eliminato Stefano B ai 100 secondi, Marco fa quasi filotto: "Foto", "Montagne", "Aggiornare", "Sotto" e "Hitchcock" sono le cinque parole indizio, il concorrente incappa in due errori ma poi ha le idee chiare e si porta a casa il gruzzolo rimasto dei 200mila euro iniziali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, rivolta sui titoli di coda: "Chiudi il becco, lo sappiamo" Leggi anche: Affari tuoi, rivolta sui titoli di coda: "Cambiate il notaio" Leggi anche: L'Eredità, "abbassate str***i!": caos sui titoli di coda

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.