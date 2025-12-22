Leonardo primo volo del dimostratore del convertiplano di nuova generazione
È avvenuto il 19 dicembre presso lo stabilimento Leonardo di Cascina Costa di Samarate, in provincia di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Leonardo Fiorini, l'autopsia: «Violenta colluttazione prima del volo giù dal balcone»
Leggi anche: Leonardo Fiorini precipitato da un b&b a Roma: “Prima del volo violenta colluttazione”
Autonomia: una nuova era di capacità; Il dimostratore di tecnologia Tiltrotor civile di nuova generazione della EU CLEAN SKY 2 (NGCTR-TD) effettua il primo volo segnando un importante traguardo del progetto.
Il “Primo volo“. Festa speciale per Leonardo - Torna domani nel borgo vinciano uno dei momenti più attesi dell’anno, iniziativa che richiama turisti, curiosi e, ovviamente, appassionati di Leonardo. lanazione.it
Polonia: primo volo dell'elicottero Aw149 di Leonardo - Si è alzato in volo per la prima volta l'elicottero militare AW149, prodotto per l'esercito polacco dal gruppo italiano Leonardo, al quale appartiene la fabbrica PZL Swidnik, situata vicino a Lublino, ... ansa.it
Felice primo compleanno, Leonardo! #PrimoCompleanno #Leonardo #Auguri #Dolcezza #alberodellecaramelle #alberodellecaramelletriggiano - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.