Lentigione irresistibile Sant’Angelo ne prende 4
SANT’ANGELO 1 LENTIGIONE 4 SANT’ANGELO (3-5-2): Mezzadri; Cottarelli (20’ st Passerini), Gritti, Davighi (35’ st Spairani); Confalonieri, Guerrini, Strechie, Ceola (6’ st Grandinetti), Ovalle (1’ st Di Bitonto); Bramante, Mangni (36’ st Bernardini). A disposizione: Cattaneo, Pasetto, De Santis, Dalcerri. All. Gatti LENTIGIONE (4-1-3-2): Gasperini; Masini, Capiluppi, Nava (38’ st Nanni), Bita; Nappo; Jassey (23’ st Mordini), Penta (36’ st Panigada), Pari (11’ st Battistello); Cellai (38’ st Iori), Alessandrini. A disposizione: Cheli, Mele, Mirri, Mordini, Agbekornu. All. Costa Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore (Cammarota di Nola e Scala di Castellammare di Stabia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
