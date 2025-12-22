L’Elba oltre le spiagge | un viaggio tra geologia e silenzi minerari

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore turistico in Italia rappresenta una delle colonne portanti dell’economia nazionale, con una capacità di resilienza e rinnovamento che lo pone ai vertici delle classifiche mondiali. Secondo i dati più recenti pubblicati dall’Istat, il 2023 ha segnato un record storico per il comparto ricettivo, superando la soglia dei quattrocentocinquanta milioni di presenze, con una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

l8217elba oltre le spiagge un viaggio tra geologia e silenzi minerari

© Periodicodaily.com - L’Elba oltre le spiagge: un viaggio tra geologia e silenzi minerari

Leggi anche: L’Isola d’Elba: molto più di un paradiso balneare, un viaggio tra storia, geologia e sapori autentici

Leggi anche: Viaggio lento: il borgo marchigiano che ti invita a perderti tra vicoli e silenzi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.