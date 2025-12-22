Leggete i numeri L' Italia cresce
Non c'è solo lo spread, dicono dalla Lega. Vero. Ma senza lo spread a 65, che ci farà risparmiare tanti miliardi di interessi sul debito (per non dire dei benefici che porterà all'intera economia), viene difficile immaginare un sistema pensionistico più flessibile. Tutto e subito non si può avere, visto che stiamo ancora pagando gli sperperi dei due governi guidati da Giuseppe Conte. Ciò detto, dobbiamo essere chiari su un punto: le tensioni sulla manovra nella maggioranza di governo non segnalano fragilità economiche né crepe strutturali. Segnalano, più banalmente, l'avvio della lunga campagna elettorale che ci condurrà al 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Sicurezza, Giorgia Meloni spiana la sinistra: "Leggete questi numeri"
Leggi anche: Sondaggio Swg per La7, i numeri: cresce un solo partito
Cresce la passione per gli sport da combattimento; Tumori in Italia 2025: meno morti e più prevenzione.
Leggete i numeri. L'Italia cresce - Mentre una certa sinistra continua a descrivere un'Italia immobile, impoverita e sull'orlo del baratro, i dati della fatturazione elettronica raccontano altro ... msn.com
Sondaggio, la maggioranza degli italiani approva la Legge di Bilancio del governo Meloni. Che schiaffo all'opposizione - Il 58,9% degli italiani, la maggioranza assoluta, netta e chiara che va ben oltre i numeri del Centrodestra, approva la Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni, considerando il quadro ... affaritaliani.it
Sondaggio 2025, i numeri che spiazzano tutti: chi cresce davvero e chi sta crollando - Sondaggio 2025: Fratelli d’Italia cresce, Pd cala, Lega in difficoltà. urbanpost.it
Sapevi che CHARIZARD...? - Enciclopedia Pokémon S1E3
Matteo Gabbia PILASTRO del Milan Da riserva a giocatore imprescindibile, i numeri incoronano il difensore italiano Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com facebook
Questo l'indirizzo dove poter leggere tutti i numeri di CLEOPATRA: x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.