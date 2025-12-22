Legge sul turismo dibattito aperto Confcommercio | Allarme imprese Cgil | Nuove regole necessarie

È uno dei temi sul fronte non solo dell’economia, ma anche dell’urbanistica e della tenuta sociale in particolare dei centri storici delle città d’arte. La nuova legge sul turismo e in particolare la regolamentazione del settore extralbeghiero fa discutere e trova a dibattere fronti contrapposti. Nei giorni scorsi Daniele Pracchia, direttore della Confcommercio, aveva lanciato l’allarme: "Le imprese del settore sono a rischio, saranno costrette a chiudere i due terzi della propria attività". Il nodo, per Pracchia, sono i limiti previsti dalle nuove normative, che finirebbero per colpire chi fa imprese senza in sostanza intervenire sul fenomeno degli affitti brevi gestiti da privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

