Legge di stabilità e la sfida di De Luca a Schifani risorse per Messina e non solo al centro dello scontro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La travagliata approvazione notturna della legge di stabilità all’Ars segna il ritorno al confronto duro tra Cateno De Luca e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Dopo anni di rapporti altalenanti – dai duri scontri in campagna elettorale per le Regionali del 2022 alla pax. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

legge di stabilit224 e la sfida di de luca a schifani risorse per messina e non solo al centro dello scontro

© Messinatoday.it - Legge di stabilità e la sfida di De Luca a Schifani, risorse per Messina e non solo al centro dello scontro

Leggi anche: Sicilia, via libera alla legge di stabilità '26-'28, vale 1,2 miliardi. Schifani: "Lavoro e imprese al centro della manovra"

Leggi anche: Fondi regionali, De Luca fa il punto al Comune: “Risorse meritate e risultati concreti, Messina saprà spendere bene”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.