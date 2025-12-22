Legge di stabilità e la sfida di De Luca a Schifani risorse per Messina e non solo al centro dello scontro
La travagliata approvazione notturna della legge di stabilità all’Ars segna il ritorno al confronto duro tra Cateno De Luca e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Dopo anni di rapporti altalenanti – dai duri scontri in campagna elettorale per le Regionali del 2022 alla pax. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Sicilia, via libera alla legge di stabilità '26-'28, vale 1,2 miliardi. Schifani: "Lavoro e imprese al centro della manovra"
Leggi anche: Fondi regionali, De Luca fa il punto al Comune: “Risorse meritate e risultati concreti, Messina saprà spendere bene”
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Ecco principali misure contenute nel bilancio e nella legge di stabilità 2026/2028 approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana. Il valore totale della manovra è di circa 1,5 miliardi di euro. Leggi https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/finanziaria-b - facebook.com facebook
Migliaia di pagine di documenti, centinaia di foto e video, una lunghissima rubrica telefonica di quasi 100 pagine e soprattutto i nomi, censurati, di 1.200 giovani donne abusate da Jeffrey Epstein e i suoi sodali. A poche ore dalla scadenza stabilita dal Congr x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.