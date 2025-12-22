La Legge di Bilancio 2026 è arrivata oggi in Aula al Senato. Alle 9.30 è iniziato il dibattito sul disegno di legge sulla Manovra, già discusso e approvato dalla Commissione Bilancio a Palazzo Madama, dopo giorni di tensioni all’interno della maggioranza. Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è stato duramente criticato dai suoi stessi colleghi di partito per il pacchetto di emendamenti sulle pensioni, che alla fine sono stati ritirati. L’approvazione del testo è attesa entro Natale, per passare poi alla Camera dei deputati, dove dovrà ottenere il via libera definitivo entro il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Scuole paritarie, la Legge di Bilancio introduce il buono nazionale e conferma l’esenzione IMU: le associazioni esprimono soddisfazione

Leggi anche: Le scuole paritarie non devono pagare l’IMU, ma a certe condizioni. E’ un emendamento approvato nella Legge di Bilancio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Legge di Bilancio: è iniziata la discussione in Senato. Dal bonus per le scuole paritarie al piano casa, le novità principali (e praticamente definitive) raccolte in cinque punti - L’approvazione del testo è attesa entro Natale, per passare poi alla Camera dei deputati ... open.online