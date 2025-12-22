La manovra, dopo il voto in commissione, è praticamente legge. Sarà davvero difficile introdurre ulteriori modifiche. Si poteva fare di più e meglio? "Vorrei fare due considerazioni – spiega l’economista Veronica De Romanis –. La prima è che si sono tenuti i conti in ordine, rispettando le regole europee. Si parla spesso di stabilità della finanza pubblica come se fosse una cosa stravagante, mentre dovrebbe essere la normalità. Questo è sicuramente l’aspetto positivo della manovra, riconosciuto dalle agenzie di rating. Però, se oltre alla stabilità dei conti guardiamo all’impianto generale, non si capisce quale sia la visione che questo governo ha del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’economista De Romanis: "Conti in ordine, ma ora la crescita"

