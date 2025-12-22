Un'auto ha percorso contromano la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco, seminando il panico tra gli automobilisti. La scena si è consumata lungo la Statale 36, una delle arterie più trafficate della zona. Nel tratto in galleria, alcuni veicoli si sono trovati improvvisamente l’auto davanti e sono stati costretti a spostarsi sulle corsie laterali per evitare l’impatto. La prontezza dei conducenti e una dose di fortuna hanno impedito che la situazione si trasformasse in un incidente grave. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire l’intero percorso del veicolo e chiarire dove il conducente abbia imboccato la statale in direzione opposta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lecco, auto contromano nel tunnel: è il terzo caso in pochi mesi

Leggi anche: Auto in contromano sulla statale di Lecco, la paura degli automobilisti: «È stato scioccante». È il terzo caso in tre mesi – Il video

Leggi anche: Auto contromano nel tunnel, tragedia sfiorata sulla Statale 36

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video; Contromano nel tunnel del Barro: tragedia sfiorata sulla Statale 36; Statale 36, incubo senza fine: ancora auto contromano nel Lecchese; Lecco, auto contromano in un tunnel sulla statale: è il terzo caso in tre mesi.

Un altro veicolo contromano sulla Statale 36: paura nel tunnel del Barro. Il video - Grosso pericolo venerdì sera con l'auto che viaggiava in controsenso nella corsia di sorpasso. leccotoday.it