Lecco auto contromano nel tunnel | è il terzo caso in pochi mesi
Un'auto ha percorso contromano la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco, seminando il panico tra gli automobilisti. La scena si è consumata lungo la Statale 36, una delle arterie più trafficate della zona. Nel tratto in galleria, alcuni veicoli si sono trovati improvvisamente l’auto davanti e sono stati costretti a spostarsi sulle corsie laterali per evitare l’impatto. La prontezza dei conducenti e una dose di fortuna hanno impedito che la situazione si trasformasse in un incidente grave. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire l’intero percorso del veicolo e chiarire dove il conducente abbia imboccato la statale in direzione opposta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
