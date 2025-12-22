le ultime mosse sulle pensioni oggi si vota il maxi emendamento alla manovra 2026

Roma, 22 dicembre 2025 – La manovra per il 2026, dopo le convulsioni degli ultimi giorni, approda oggi, nella versione sostanzialmente finale, in aula al Senato. Giorgia Meloni, sulla scorta di sondaggi che indicano l’approvazione della legge di Bilancio da parte di 6 italiani su 10, fa sapere di essere soddisfatta. Ma è Matteo Salvini a rivendicare il ruolo di salvatore delle pensioni dalle incursioni del suo Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, anche se formalmente, se la prende con i tecnici: “Nessun rischio di crisi di governo, semplicemente alcuni tecnici avevano previsto nei prossimi anni di allungare l’età per andare in pensione, di mettere altri mesi sulla schiena degli italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

