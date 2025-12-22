Le teorie infondate sul video di Zelensky a Kupiansk e perché non reggono

Le teorie infondate sul video di Zelensky a Kupiansk e perché non reggono Dopo la pubblicazione di un video girato da Volodymyr Zelensky a Kupiansk il 12 dicembre 2025, i canali Telegram russi hanno iniziato a sostenere diverse teorie, una diversa dall’altra, per smentire la reale presenza sul posto. Tuttavia, analizzando i dettagli e le evidenze disponibili, emerge come tali interpretazioni alternative manchino di fondamento e non siano supportate da dati concreti.

Dopo la pubblicazione di un video girato da Volodymyr Zelensky a Kupiansk il 12 dicembre 2025, i canali Telegram russi hanno iniziato a sostenere diverse teorie, una diversa dall'altra, per smentire la reale presenza sul posto. Secondo alcuni, il filmato sarebbe preregistrato o addirittura falso e realizzato in uno studio cinematografico. Le accuse si basano quasi interamente sul confronto con video realizzati e pubblicati successivamente, girati da droni russi o da due soldatesse ucraine. Tuttavia, le ricostruzioni fornite presentano diversi salti logici e omissioni rilevanti.

