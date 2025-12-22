Con l’arrivo del periodo più magico dell’anno, il Museo Nicolis si prepara ad accogliere famiglie e visitatori con un ricco programma di iniziative speciali natalizie, tra aperture straordinarie ed esperienze pensate per grandi e piccoli. Durante le festività, ogni sabato e domenica alle ore 15. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Le speciali iniziative di Natale al Museo Nicolis

