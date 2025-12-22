Le regole   stupide che hanno fatto  l’Europa intelligente

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La realtà sa essere, a volte, straordinariamente ironica. Poco più di vent’anni fa, fu l’allora presidente della Commissione europea a definire “stupide” le regole fiscali europee allora in. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

le regole 160 stupide che hanno fatto 160l8217europa intelligente

© Ilfoglio.it - Le regole  “stupide” che hanno fatto  l’Europa intelligente

Leggi anche: Mathieu Belezi: “In Italia le manifestazioni dei giovani hanno fatto sentire la pace all’Europa”

Leggi anche: Mercedesz Henger incinta: il nome della figlia e le domande più stupide che ha ricevuto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Difesa, Giorgetti all’Eurogruppo: «Regole stupide, vanno aggiornate» - «Aggiornare le regole» sui conti pubblici adeguandole all'emergenza per la sicurezza globale «per evitare che sembrino stupide e senza senso». ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.