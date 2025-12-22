Le prossime partite del Como e come acquistare i biglietti

22 dic 2025

Il Como 1907 ha reso disponibili le modalità di vendita dei biglietti per le prossime gare casalinghe dei lariani in programma nel mese di gennaio allo Stadio Sinigaglia.Como-UdineseSabato 3 gennaio 2026, ore 12:30Settori di casaLa vendita dei biglietti è già attiva da giovedì 18 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Quicomo.it

