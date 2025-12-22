Ultimissime Supercoppa. Stasera alle ore 20:00 si assegna il primo trofeo stagionale tra Napoli e Bologna. La partita sarà visibile a tutti gratis su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Per le formazioni, Antonio Conte non cambia nulla: avanti col 3-4-2-1, con Di Lorenzo confermato nei tre di difesa, Politano a tutta fascia e la coppia Neres-Elmas a supporto di Hojlund. Trofeo supercoppa italiana 2025 La sfida di Riyadh: chi alzerà la Coppa?. È la notte della verità. Al triplice fischio, Napoli o Bologna alzeranno al cielo la Supercoppa Italiana 2025. La finale all’ Al-Awwal Park (King Saud University Stadium) mette di fronte le due squadre che hanno meritato l’accesso battendo le milanesi in semifinale: Il Napoli (Campione d’Italia) ha superato il Milan per 2-0. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Le probabili formazioni di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: le scelte di Conte e dove vederla

Leggi anche: Finale Supercoppa Italiana 2025: le probabili formazioni di Napoli-Bologna e dove vederla

Leggi anche: Supercoppa Italiana, la finale è Napoli-Bologna: probabili formazioni e dove vederla

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana; Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Probabili formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare la finale della Supercoppa Italiana e le ultime su Lukaku, Olivera, Buongiorno, Lang, Bernardeschi, Immobile e Castro; Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana.

Supercoppa Italiana 2025: Napoli-Bologna, le probabili formazioni - Bologna, finale della Supercoppa Italiana 2025. sportal.it