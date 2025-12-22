Le previsioni meteo di oggi 22 dicembre ad Avellino
A Avellino oggi nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2320m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
