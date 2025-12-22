Le politiche giovanili sono troppo frammentate l’idea di Abodi per riorganizzarle passa in Cdm E c’è un nuovo bonus Valore Cultura

L’Esecutivo vuole « riorganizzare l’intera materia delle politiche giovanili » con l’obiettivo «di semplificare le regole e rendere più efficace l’azione». Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato in conferenza stampa il via libera del Consiglio dei ministri di oggi, 22 dicembre, al disegno di legge delega sulle politiche per i giovani e sul Servizio civile universale. Il provvedimento mira a superare la «frammentazione normativa», introducendo per la prima volta una cornice nazionale per gli interventi a favore delle nuove generazioni. Cosa prevede la delega?. L’intervento, su cui c’è anche il concerto della ministra Casellati ed è collegato alla Legge di Bilancio, delega il Governo a intervenire su due fronti. 🔗 Leggi su Open.online

