Le pagelle Barbera e Vlahovic sugli scudi Vari | segnali di ripresa

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PAOLUCCI 6,5 Gli interventi più difficili li compie in avvio. Poi è chiamato esclusivamente ad una ordinaria amministrazione dimostrando però sicurezza. CONTI 6 Un errore nel primo tempo che poteva costare caro poi una prestazione, da ex, solida. SOMMA 6,5 Torna dopo l'influenza che gli aveva fatto saltare la debacle allo stadio Franchi contro Camaiore e ritrova lo smalto delle giornate migliori pur a volte soffrendo la scaltrezza di Ferri Marini. ZANONI 6 Meno propositivo di altre giornate, si prende anche un giallo che gli farà saltare il Tau alla ripresa. BELLO 7 Ottimo esordio per il terzino giunto in settimana che compre bene la corsia destra e poi si fa vedere quando c'è da mettere la palla nel mezzo.

