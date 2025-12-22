Le note del Natale 2025 con Eleonora Daniele su Rai1 | ospiti e quando in tv
Le note del Natale 2025 con Eleonora Daniele su Rai1 rappresentano un tradizionale appuntamento musicale che accompagna le festività. L’evento, condotto dalla giornalista, propone un ricco programma di esibizioni e ospiti speciali. La trasmissione andrà in onda durante le festività natalizie, offrendo un momento di intrattenimento e musica per il pubblico. Le date e gli ospiti saranno comunicati prossimamente.
Torna ‘ Le note del Natale ‘, il grande evento musicale in onda durante le feste natalizie sulla Rai. Anche quest’anno al timone del programma ci sarà Eleonora Daniele. Scopriamo insieme chi sono i cantanti che si esibiranno da tre città e quando andrà in onda. Le note del Natale 2025: quando in onda e cantanti. Le Note del Natale è l’evento che unisce musica, cultura e tradizione del nostro paese. Se lo scorso anno l’edizione fu dedicata al Giubileo, quest’anno vedremo diversi artisti esibirsi da dei luoghi storici, religiosi e iconici di tre città italiane: Roma, Napoli e Firenze. A condurre la serata sarà Eleonora Daniele mentre narratore d’eccezione è Padre Enzo Fortunato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
