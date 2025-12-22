Le nevicate più forti degli ultimi 25 anni | ecco dove colpiranno

La nuova perturbazione che in queste ore sta facendo il suo ingresso sull'Italia, oltre ad abbondanti e reiterate piogge su molte regioni, sarà responsabile di nevicate su alcuni settori delle Alpi considerate "eccezionali" dagli esperti. Infatti, nella settimana di Natale appena iniziata la dama bianca potrebbe cadere ogni giorno fino a domenica prossima con accumuli finali anche superiori ai due metri. Cosa sta per accadere. Il fronte perturbato sarà alimentato da correnti fredde di origine polare: dal contrasto con l'aria più mite e umida rilasciata dal Mediterraneo si verrà a creare il mix perfetto per un intenso vortice ciclonico foriero di piogge e acquazzoni in pianura e tanta neve in montagna per più giorni.

