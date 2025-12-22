le manicure ispirate alla carta regalo sono il dettaglio perfetto per il natale tra fiocchi e glitter diventano un omaggio alle feste

Le manicure ispirate alla carta regalo sono il dettaglio perfetto per il periodo natalizio. Tra fiocchi, righe, glitter e motivi festivi, le unghie diventano un piccolo omaggio allo spirito delle feste, combinando eleganza e allegria. Tra le proposte, quella tartan dai toni rosa e caramello, arricchita da french tip, conferisce un tocco festivo e raffinato alle dita, con un’allure preppy e un richiamo giocoso allo spirito delle feste. Un design natalizio con fiocco sull’anulare e decorazioni a nastro sulle altre unghie regala un look chic e allegro, evocando la magia del momento in cui si scarta il primo dono. 🔗 Leggi su Amica.it

