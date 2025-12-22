Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Leggi anche: Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Leggi anche: Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Si finge la madre per incassare la sua pensione - Storie italiane 25/11/2025

Le Iene. . - facebook.com facebook