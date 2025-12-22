Le garanzie di second’ordine degli alleati euroamericani | pochi disposti a rischiare la NATO per Kiev

I colloqui di Berlino della settimana scorsa si sono conclusi con le consuete dichiarazioni trionfali e ottimistiche. Vi è stata pure l’altrettanto consueta assenza di impegni concreti da parte degli alleati euroamericani. Stavolta Kiev si attendeva qualcosa di più proprio dagli europei, ma ha atteso invano. Certo, la pace ora sembra più vicina e con essa la ricostruzione del Paese, ma la distanza fra le richieste delle controparti è ancora troppo larga. Garanzie vaghe e aleatorie. Si è discusso in particolare delle garanzie di sicurezza da offrire all’Ucraina una volta terminate le ostilità. Per i rappresentanti americani, l’inviato di Washington per Russia e Medio Oriente Steve Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner, le garanzie uscite da questo giro di negoziati sarebbero di livello “platino”. 🔗 Leggi su Follow.it

