Le formazioni di Napoli-Bologna Conte conferma l’undici che ha battuto il Milan

Tutto pronto per la finale di Supercoppa tra il Napoli e il Bologna che si disputerà questa sera alle 20 (ore italiane) a Ryad. Sono note le formazioni ufficiali. Nessun cambio in casa Napoli: Antonio Conte conferma in toto l’undici che ha battuto il Milan, compresi Elmas nel tridente d’attacco e Juan Jesus in difesa. Le formazioni di Napoli-Bologna. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

