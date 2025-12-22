Nuovo riconoscimento dalla stampa francese per Giorgia Meloni. A firmarlo è Le Figaro, che in un editoriale di Guillaume Tabard sottolinea la centralità politica della premier italiana nella partita europea sull’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur, rinviato anche grazie alla posizione assunta da Roma. Secondo l’editorialista del quotidiano francese, con l’avvicinarsi del Natale Meloni è riuscita a evitare una decisione di Bruxelles che avrebbe potuto inasprire ulteriormente la protesta degli agricoltori francesi ed europei. Da qui il ringraziamento esplicito contenuto nel commento: un “ Grazie Meloni! ” che viene presentato come uno schiaffo politico al presidente francese Emmanuel Macron, costretto a riconoscere il peso della posizione italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Le Figaro elogia la premier italiana su Mercosur: “Grazie Meloni”, schiaffo politico a Macron

