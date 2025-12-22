A ule sovraffollate, edifici spesso datati, un corpo docente che convive con precarietà cronica e stipendi tra i più bassi d’Europa: la scuola pubblica italiana è gravata da evidenti difficoltà strutturali che penalizzano il lavoro quotidiano di chi ci lavora e il percorso di studio di chi la frequenta. In questo scenario già piuttosto complesso, anziché indirizzare le risorse dove servono, la politica interviene con una misura che, invece, si rivolge agli istituti privati. A partire dal 2026, infatti, potrebbe entrare in vigore un nuovo bonus economico destinato alle famiglie che scelgono le scuole private paritarie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le famiglie con un determinato Isee potranno ricevere un incentivo per far studiare i figli negli istituti privati. La misura ha riaperto il dibattito sull’uso delle risorse pubbliche per l'istruzione

Leggi anche: Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l’intenzione di proseguire con la misura anche per l’anno scolastico successivo. Ma sull'utilità dello strumento, il dibattito è aperto

Leggi anche: Perché la morte delle gemelle Kessler ha riaperto il dibattito sul suicidio assistito in Italia

