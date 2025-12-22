Le donne il presepe e la cultura | a Natale in Tv la storia di Napoli Suor Orsola protagonista in tre docufilm
La Napoli dell’arte presepiale, la storia della cultura napoletana con Benedetto Croce e le donne che hanno fatto la storia di Napoli. Con tre diverse declinazioni l’ Università Suor Orsola Benincasa, la più antica libera Università italiana, nell’anno delle celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, contribuisce a celebrare e raccontare la storia della città con tre diversi docufilm. “Il Giubileo delle donne”: 24 dicembre ore 23,25 su Rai Tre Alla vigilia di Natale, il 24 dicembre alle 23.25 su Rai Tre (e poi on demand su RaiPlay) andrà in onda il docufilm di Simona Cocozza “Il giubileo delle donne”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Scrittori e direttori di musei: al Suor Orsola Benincasa i professionisti della cultura
Leggi anche: Scrittori e direttori di musei: al Suor Orsola Benincasa i professionisti della cultura
Inaugurato il presepe e accesa l’illuminazione dell’albero di Natale in Piazza San Pietro; Inaugurati in Piazza San Pietro presepe e albero, Petrini: la pace, stile di vita da incarnare; Presepi e addobbi per l’atmosfera del Natale; Cultura - Il presepe napoletano, forma di teatro popolare.
A Natale in TV c’è la storia di Napoli - 25 su Rai Tre (e poi on demand su RaiPlay) andrà in onda il docufilm di Simona Cocozza “Il giubileo delle ... napolivillage.com
Il Natale che non ti aspetti: i Presepi viventi più segreti d’Italia - Scopriamo i dieci allestimenti più spettacolari, tra grandi classici e tesori nascosti, per un’esperienza immersiva nel ... iodonna.it
Presepe di sabbia, la 22esima edizione dedicata a Maria e a tutte le donne - Oggi pomeriggio, alle 17, avrà luogo l'inaugurazione ufficiale della XXII edizione del Presepe di Sabbia, protetto da una tensostruttura sull'arenile di Lignano ... ilgazzettino.it
Aspettando le feste.. All'Asilo e all'Ostello 499 il Natale prende forma grazie al tocco artistico delle donne del "filo tra le mani di Ruscio". Mentre il Presepe e l'Albero di Lana continuano a brillare. Gli addobbi ci fanno sentire a casa, e questo è davvero important - facebook.com facebook
AUGURI DI BUON NATALE ALLA FAMIGLIA DELLA DIFESA Cari uomini e donne della Difesa, militari e personale civile, ci avviciniamo al Natale in un tempo segnato, purtroppo, da tanti conflitti ancora aperti nel mondo, da tensioni internazionali e da nuove x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.